МВД Киргизии круглосуточно охраняет место аварии Boeing
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Место аварии грузового Boeing 747 турецкой авиакомпании под Бишкеком оцеплено, охрана осуществляется в круглосуточном режиме, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Сотрудниками милиции проведено оцепление места происшествия, обеспечивается охрана общественного порядка. Те, кто распространяет слухи о мародерстве на месте крушения, дезинформируют общественность", - говорится в сообщении пресс-службы МВД Киргизии.
В МВД сообщили, что в течение дня охрана прекратила случаи "кражи имущества с места крушения самолета". Так, правоохранители задержали одного из жителей не пострадавших домов, который "начал собирать целые коробки, выпавшие с борта Боинга, которые он складывал во дворе своего дома". По данному факту возбуждено уголовное дело.
Сообщается, что других случаев нарушения правопорядка на месте ЧП зафиксировано не было.
Напомним, грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник. Самолет упал на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта.
При этом разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди. Самолет выполнял полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, в составе экипажа было пять человек, по предварительным данным все они погибли. По данным МЧС, всего в результате ЧП погибли 37 человек. Власть Кыргызстан сообщает о 32 погибших, среди которых четыре члена экипажа.