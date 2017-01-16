МВС Киргизії цілодобово охороняє місце аварії Boeing
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Місце аварії вантажного Boeing 747 турецької авіакомпанії під Бішкеком оточено, охорона здійснюється в цілодобовому режимі, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
"Співробітниками міліції проведено оточення місця події, забезпечується охорона громадського порядку. Ті, хто поширює чутки про мародерство на місці катастрофи, дезінформують громадськість", - йдеться в повідомленні прес-служби МВС Киргизії.
У МВС повідомили, що протягом дня охорона припинила випадки "крадіжки майна з місця аварії літака". Так, правоохоронці затримали одного з мешканців не постраждалих будинків, який "почав збирати цілі коробки, що випали з борту Боїнга, які він складав у дворі свого будинку". За даним фактом порушено кримінальну справу.
Повідомляється, що інших випадків порушення правопорядку на місці НП зафіксовано не було.
Нагадаємо, вантажний Boeing 747-400 турецької авіакомпанії розбився за 1,5 км від злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту "Манас" столиці Киргизії вранці у понеділок. Літак упав на селище Дача-Суу дачного кооперативу "Авіатор" в околицях аеропорту.
При цьому зруйновані 32 приватних будинки, в яких проживали люди. Літак виконував політ за маршрутом Гонконг-Бішкек-Стамбул, у складі екіпажу було п'ять осіб, за попередніми даними всі вони загинули. За даними МНС, всього в результаті НП загинуло 37 осіб. Влада Киргизстан повідомляє про 32 загиблих, серед яких чотири члени екіпажу.