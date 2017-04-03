МВФ: украинская экономика демонстрирует признаки восстановления, но нужны реформы

“Украинская экономика демонстрирует хорошие признаки восстановления. Рост возвращается, инфляция снижена, а международные резервы удвоились. Этот прогресс во многом обязан решающим политическим действиям власти, включая разумную макроэкономическую политику. Недавняя стабилизация обеспечивает многообещающую основу для дальнейшего роста”, - отметил Д.Липтон.

Вместе с тем, он добавил, что “для достижения более быстрого и устойчивого роста, необходимого для повышения доходов и обеспечения возможности для Украины догнать своих региональных коллег, необходимо ускорить структурные реформы для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций. Необходимо начать с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель”.

Напомним, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко отметил, что транш Международного валютного фонда в размере 1 млрд долл. значительно усилит золотовалютные резервы страны.