МВФ: украинская экономика демонстрирует признаки восстановления, но нужны реформы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50957 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104851 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161371 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118792 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117923 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113303 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104781 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107212 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103695 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154984 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
МВФ: украинская экономика демонстрирует признаки восстановления, но нужны реформы

МВФ: украинская экономика демонстрирует признаки восстановления, но нужны реформы

Киев  •  УНН

 • 13149 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Украинская экономика демонстрирует хорошие признаки восстановления. Рост возвращается, инфляция снижена, а международные резервы удвоились. Об этом сказал первый заместитель директора-распорядителя и исполняющий обязанности председателя МВФ Дэвид Липтон, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВФ.

“Украинская экономика демонстрирует хорошие признаки восстановления. Рост возвращается, инфляция снижена, а международные резервы удвоились. Этот прогресс во многом обязан решающим политическим действиям власти, включая разумную макроэкономическую политику. Недавняя стабилизация обеспечивает многообещающую основу для дальнейшего роста”, - отметил Д.Липтон.

Вместе с тем, он добавил, что “для достижения более быстрого и устойчивого роста, необходимого для повышения доходов и обеспечения возможности для Украины догнать своих региональных коллег, необходимо ускорить структурные реформы для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций. Необходимо начать с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель”.

Напомним, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко отметил, что транш Международного валютного фонда в размере 1 млрд долл. значительно усилит золотовалютные резервы страны.

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