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МВФ: українська економіка демонструє ознаки відновлення, але потрібні реформи

Київ • УНН

 • 13152 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Українська економіка демонструє хороші ознаки відновлення. Зростання повертається, інфляція знижена, а міжнародні резерви подвоїлися. Про це сказав перший заступник директора-розпорядника і виконуючий обов'язки голови МВФ Девід Ліптон, передає УНН із посиланням на прес-службу МВФ.

“Українська економіка демонструє хороші ознаки відновлення. Зростання повертається, інфляція знижена, а міжнародні резерви подвоїлися. Цей прогрес багато в чому зобов’язаний вирішальним політичним діям влади, включаючи розумну макроекономічну політику. Недавня стабілізація забезпечує багатообіцяючу основу для подальшого зростання”, — зазначив Д.Ліптон.

Разом з тим, він додав, що “для досягнення більш швидкого і стійкого зростання, необхідного для підвищення доходів і забезпечення можливості для України наздогнати своїх регіональних колег, необхідно прискорити структурні реформи для покращення бізнес-середовища та залучення інвестицій. Необхідно почати з приватизації і розвитку ринку сільськогосподарських земель”.

Нагадаємо, Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів.

Раніше Президент України Петро Порошенко наголосив, що транш Міжнародного валютного фонду у розмірі 1 млрд дол. значно посилить золотовалютні резерви країни.

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