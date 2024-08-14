МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов

У Украины нет других вариантов, кроме как выполнить все требования для получения финансирования от Международного валютного фонда (МВФ). Среди них разработка процедуры и назначение директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц на открытом конкурсе. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономист Олег Гетьман.

Контекст

В сентябре в Украине начнет работу миссия МВФ в контексте подготовки к пятому пересмотру программы расширенного финансирования. Экспертные обсуждения будут фокусироваться на состоянии выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике. Планируется, что в результате успешного пересмотра программы Украина получит следующий транш от МВФ объемом около 1,1 млрд долларов. Эксперты указывают, что среди основных требований международного кредитора проведение открытых и прозрачных отборов на руководящие должности в госорганах, в частности в Фонде гарантирования вкладов физлиц. МВФ также требует, чтобы в состав конкурсных комиссий входили международные наблюдатели. В частности, Украина и МВФ в Меморандуме о сотрудничестве зафиксировали, что будет разработана процедура и проведен открытый конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ весной 2025 года.

"Да, безусловно ... Сейчас половина бюджета Украины - это внешнее финансирование и большая часть из этого - это МВФ. Поэтому государство вынуждено выполнять все эти важные вещи, все антикоррупционные вещи, нормы, которые минимизируют черные схемы, то что не было сделано десятилетиями - сейчас делается достаточно быстро. Поэтому мы думаем, что все будет выполнено. И транш мы получим - у нас нет других вариантов", - отметил Гетьман, отвечая на вопрос о том, успеет ли Украина выполнить все требования МВФ, в том числе и по разработке процедуры конкурсного отбора на должность директора-распорядителя ФГВФЛ.

Он добавил, что для своевременного выполнения требований международного кредитора есть все предпосылки, в частности, уже наработанные нормативно-правовые акты, поэтому нужна только воля парламента, чтобы проголосовать все то, что предусмотрено меморандумом.

Гетьман отметил, что Украина в октябре также должна реформировать Государственную таможенную службу по требованию МВФ.

Напомним

Ранее стало известно, что Административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц уволил Светлану Рекрут с должности директора-распорядителя ФГВФЛ в связи с окончанием срока ее 5-летнего контракта. Сейчас обязанности директора-распорядителя исполняет заместитель Рекрут Ольга Билай. По данным СМИ, админсовет Фонда планирует назначить нового руководителя в закрытом режиме. Среди претендентов - Билай и глава Управления по работе с проблемными активами Нацбанка Павел Поляруш.

Не исключено, что Билай может остаться и.о. директора-распорядителя ФГВФЛ до проведения открытого конкурса на эту должность, ведь нет смысла назначать руководителя Фонда на несколько месяцев.

Добавим

По данным СМИ, Поляруш неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения рф в Украину. В частности, журналисты сообщили, что в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс-заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время, на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, пока не известно.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович считает , что правоохранители должны разобраться с выездами Поляруша за границу. А член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Геннадий Касай не исключает, что у Поляруша могут возникнуть из-за этого проблемы при прохождении спецпроверки как кандидата на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.