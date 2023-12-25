Мужчину в Полтавской области насмерть придавило грузовиком ЗИЛ

В Полтавской области грузовик "ЗИЛ" упал и насмерть придавил мужчину, полиция устанавливает обстоятельства, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.

Детали

Сообщение о происшествии в полиции получили 24 декабря около 11:00.

"Поступила информация от жителя села Рымаровка Миргородского района, что на соседа упал грузовой автомобиль ЗИЛ", - говорится в сообщении.

По информации следствия, транспортное средство упало на 43-летнего владельца во время ремонтных работ. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливает следствие.

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