Мужчины от 18 до 60 лет смогут получить паспорта только в Украине: кто имеет исключения

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить паспортные документы исключительно в органах Государственной миграционной службы на территории Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Паспортный сервис ГП "Документ".

Сообщается, что Кабмин принял постановление № 443 от 23 апреля 2024 года, которое вносит изменения в процедуру получения паспортных документов для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и которые обращаются в филиалы ГП "Документ" за рубежом.

Новые правила вступили в силу с даты опубликования Постановления № 443 - 25 апреля 2024 года.

Так, с 25 апреля 2024 года при обращении в зарубежные филиалы за рубежом необходимо обратить внимание и учесть следующую информацию:

Заявления-анкеты которые поданы начиная с 25.04.2024.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить паспортные документы исключительно в органах ГМС на территории Украины, пересылка документов в зарубежные филиалы ГП "Документ" осуществляться не будет.

Категории которые смогут получить паспортные документы за рубежом.

Эта возможность доступна только для лиц, определенных пунктами 2-1-2-3 и 2-7 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, при наличии соответствующих подтверждающих документов. Среди таких лиц:

люди с инвалидностью; опекуны над лицами с инвалидностью;

родители детей с инвалидностью;

лица, нуждающиеся в постоянном уходе;

сопровождающие тяжелобольных детей;

лица из составляющих сил обороны и безопасности;

пострадавшие в результате военной агрессии российской федерации против Украины, которые выехали на лечение за границу.



Паспортные документы не выданные по состоянию на 25 апреля 2024 года.

Выдача паспортных документов граждан, подавших заявки до указанной даты, происходит в порядке, действовавшем до вступления в силу Постановления № 443 после устранения технических неисправностей.

Дополнение

Ранее СМИ, ссылаясь на письмо с подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги, писали, что начиная с 23 апреля мужчинам призывного возраста будет прекращено предоставление услуг в консульствах Украины. Будет возможно лишь оформить документы для возвращения в Украину.

МИД Украины предоставило разъяснение относительно временных ограничений в принятии новых заявлений на предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста за рубежом.