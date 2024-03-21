Мужчина получил ранения из-за сброса взрывчатки с вражеского дрона в Бериславе - ОВА

46-летний мужчина получил ранения в результате сброса российскими войсками взрывчатки с дрона в Бериславе в Херсонской области, сообщили в Херсонской ОDА в четверг, пишет УНН.

Детали

"российские войска продолжают бить по Бериславу с беспилотников. В результате очередной атаки есть пострадавший. 46-летний местный житель из-за сброса взрывчатки с дрона получил ранение ноги, ушиб спины и головы", - сообщили в ОВА в Telegram.

Как отмечается, сейчас мужчина в больнице, где медики оказывают ему необходимую помощь. "Его состояние оценивается как удовлетворительное", - указали в ОВА.

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