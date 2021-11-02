Может потерять ноги: омбудсмен заявила об ухудшении здоровья политзаключенного Яцкина

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“Обеспокоена ухудшением состояния здоровья украинского политзаключенного Ивана Яцкина, который сейчас находится на этапе в одной из колоний Краснодарского края РФ. Иван страдает хроническим заболеванием ног: воспаление сосудов привело к образованию трофических язв, вследствие чего происходит нагноение. За время этапа из временно оккупированного Крыма в Краснодарский край он остался без крайне необходимых ему эластичных бинтов, мазей, антисептиков и пластырей”, — написала Денисова.

Детали

По ее словам, за более чем два года пребывания в незаконном заточении РФ Иван не только не получал необходимого лечения, ему не было проведено даже надлежащего медицинского обследования.

"После приговора так называемого Верховного суда Крыма", украинский политзаключенный будет отбывать наказание сроком 11 лет в колонии строгого режима в Кемеровской области. Впереди на его этапе — исправительные учреждения в Волгоградской, Оренбургской и Кировской областях. Без необходимых медикаментов и надлежащей медицинской помощи Иван Яцкин может потерять ноги”, — отметила Денисова.

Она подчеркнула, что неоказание ему квалифицированной медицинской помощи является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которое приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению, и статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных экономическим и социальным Советом ООН.

“Обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием провести полное обследование Ивана Яцкина в квалифицированном медучреждении и предоставить ему соответствующий комплекс лечения”, — сообщила Денисова.

Дополнения

Ранее Денисова сообщала, что у украинского политзаключенного Ивана Яцкина вследствие тромбофлебита началось обострение трофической язвы на обеих ногах.

Уроженец села Войково Первомайского района Иван Яцкин был задержан 16 октября 2019 года в Крыму по подозрению в государственной измене. Об этом стало известно в декабре 2019 года.

Российское следствие утверждает, что, находясь в Крыму, Яцкин передавал СБУ сведения, которые составляют государственную тайну России”. На запрос СМИ в СБУ проинформировали, что Иван Яцкин не сотрудничал со Службой безопасности Украины.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Ивана Яцкина политзаключенным.