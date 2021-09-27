Почалося загострення трофічної виразки: омбудсмен заявила, що життя політв’язня Яцкіна під загрозою

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"Отримала інформацію щодо стану здоров’я українського політв’язня Івана Яцкіна. На жаль, у нього внаслідок тромбофлебіту почалося загострення трофічної виразки на обох ногах. Керівництво Сімферопольського СІЗО продовжує ігнорувати потребу в екстреному медичному обстеженні та фаховій меддопомозі. Це ставить під загрозу життя нашого співгромадянина", - написала Денісова.

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Омбудсмен попоросила міністра закордонних справ України сприяти правовій підтримці незаконно утримуваних українських політв’язнів.

"Звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою провести повне обстеження Івана Яцкіна у кваліфікованому медзакладі та надати йому відповідний комплекс лікування", - зазначила Денісова.

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Також під час зустрічі акцентували увагу на додержанні прав незаконно позбавлених волі за політичними мотивами кримськотатарських активістів Нарімана Джелялова, Асана та Азіза Ахтемових, яких утримують у Сімферопольському слідчому ізоляторі. Наголосили на необхідності забезпечення правового захисту з боку МЗС України та надання їм медичної допомоги.

Нагадаємо

Уродженець села Войкове Первомайського району Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року в Криму за підозрою в державній зраді. Про це стало відомо в грудні 2019 року.

Російське слідство стверджує, що, перебуваючи в Криму, Яцкін передавав СБУ відомості, які “становлять державну таємницю Росії”. На запит ЗМІ в СБУ поінформували, що Іван Яцкін не співпрацював зі Службою безпеки України.

Правозахисний центр “Меморіал” визнав Івана Яцкіна політв’язнем.