Може втратити ноги: омбудсмен заявила про погіршення здоров’я політв’язня Яцкіна

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“Занепокоєна погіршенням стану здоров’я українського політв’язня Івана Яцкіна, який зараз перебуває на етапі в одній із колоній Краснодарського краю РФ.Іван страждає на хронічне захворювання ніг: запалення судин призвело до утворення трофічних виразок, внаслідок чого відбувається нагноєння. За час етапу з тимчасово окупованого Криму до Краснодарського краю він залишився без вкрай необхідних йому еластичних бинтів, мазей, антисептиків та пластирів”, — написала Денісова.

Деталі

За її словами, за більш ніж два роки перебування у незаконному ув’язненні РФ Іван не тільки не отримував необхідного лікування, йому не було проведено навіть належного медичного обстеження.

“Після вироку так званого „Верховного суду Криму“, український політв’язень відбуватиме покарання терміном 11 років у колонії суворого режиму в Кемеровській області. Попереду на його етапі — виправні установи у Волгоградській, Оренбурзькій та Кіровській областях. Без необхідних медикаментів та належної медичної допомоги Іван Яцкін може втратити ноги”, — зазначила Денісова.

Вона наголосила, що ненадання йому кваліфікованої медичної допомоги є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, яке прирівнюється до тортур і нелюдського поводження, і статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і соціальною радою ООН.

“Звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою провести повне обстеження Івана Яцкіна у кваліфікованому медзакладі та надати йому відповідний комплекс лікування”, — повідомила Денісова.

Доповнення

Раніше Денісова повідомляла, що в українського політв’язня Івана Яцкіна внаслідок тромбофлебіту почалося загострення трофічної виразки на обох ногах.

Уродженець села Войкове Первомайського району Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року в Криму за підозрою в державній зраді. Про це стало відомо в грудні 2019 року.

Російське слідство стверджує, що, перебуваючи в Криму, Яцкін передавав СБУ відомості, які “становлять державну таємницю Росії”. На запит ЗМІ в СБУ поінформували, що Іван Яцкін не співпрацював зі Службою безпеки України.

Правозахисний центр “Меморіал” визнав Івана Яцкіна політв’язнем.