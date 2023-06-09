Может быть причастен к диверсионной деятельности: на Киевщине задержали священника упц мп

Детали

Как сообщили в ГПСУ, священника церкви, ранее признававшей принадлежность к московскому патриархату, на днях остановили для проверки пограничники на въезде в столицу.

Во время проверки информации в базах данных и открытых источниках, выяснилось, что уроженец Житомирщины 1974 года рождения, до недавнего времени был настоятелем одного из храмов так называемой упц мп на территории Киевской области. Также есть информация о его возможной причастности к диверсионной деятельности страны агрессора на территории Украины.

В его мобильном телефоне пограничники обнаружили номера российских операторов, литературу российского происхождения и благодарность от главы тверской митрополии рф датированную 2023 годом.

Для дальнейшей «исповеди» священника передали сотрудникам СБУ.