Може бути причетним до диверсійної діяльності: на Київщині затримали священника упц мп
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. На Київщині зупинили священника колишньої упц мп. Як повідомили у ДПСУ, у телефоні чоловіка були докази співпраці з рф, передає УНН.
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Як повідомили у ДПСУ, священника церкви, що раніше визнавала приналежність до московського патріархату, днями зупинили для перевірки прикордонники на в'їзді в столицю.
Під час перевірки інформації в базах даних та відкритих джерелах, з’ясувалося, що уродженець Житомирщини 1974 року народження, донедавна був настоятелем одного з храмів так званої упц мп на території Київщини. Також є інформація щодо його можливої причетності до диверсійної діяльності країни агресора на території України.
У його мобільному телефоні прикордонники виявили номера російських операторів, літературу російського походження та подяку від голови тверської митрополії рф датовану 2023 роком.
Для подальшої «сповіді» священника передали співробітникам СБУ.