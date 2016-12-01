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МОЗ выступило за отмену госфинансирования Красного Креста Украины

Киев • УНН

 • 9369 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Министерство здравоохранения Украины выступает за отмену государственного финансирования патронажной службы Общества Красного Креста Украины (ОККУ) начиная с 2017 года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минздрава.

МОЗ выступило за отмену госфинансирования Красного Креста Украины

"Многочисленные правонарушения и непрозрачная отчетность ОККУ за последние несколько лет ставят под сомнение целесообразность финансирования патронажной службы Общества за средства государственного бюджета. За последние 2,5 года на обеспечение деятельности ОККУ из государственного бюджета было выделено 226,5 млн. грн., которые направили на выплату заработной платы 3,1 тыс. работников патронажной службы и службы розыска ", - говорится в сообщении.

Во всем мире Национальные Общества Красного Креста финансируются за счет благотворительных пожертвований донорских организаций, неравнодушных граждан, членских взносов, а не из средств госбюджета.

По результатам ревизии, проведенной Государственной аудиторской службой Украины бюджетной программы "Организация и регулирование деятельности учреждений и отдельных мероприятий в системе здравоохранения", главным распорядителем которой является МЗ Украины, установлен ряд проблем:

- Осуществление расходов по направлению "Обеспечение деятельности патронажной службы и службы розыска ОКК Украины".

- ОКК не осуществляет деятельность в сфере здравоохранения, а ее патронажная служба по сути предоставляет социальные услуги, которые дублируют функции территориальных центров социального обслуживания.

Государственная аудиторская служба Украины письмом от 25.07.2016 года предложила: уменьшить часть бюджетных назначений программы на сумму неиспользованного остатка средств на содержание патронажной службы ОКК Украины; остановить, включая со следующего бюджетного периода (2017 года), содержание патронажной службы ОКК Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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