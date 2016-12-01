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МОЗ виступило за скасування держфінансування Червоного Хреста України

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України виступає за скасування державного фінансування патронажної служби Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) починаючи з 2017 року. Про це УНН повідомили в прес-службі МОЗ.

МОЗ виступило за скасування держфінансування Червоного Хреста України

“Численні правопорушення і непрозора звітність ТЧХУ за останні кілька років ставлять під сумнів доцільність фінансування патронажної служби Товариства за кошти державного бюджету. За останні 2,5 роки на забезпечення діяльності ТЧХУ з державного бюджету було виділено 226,5 млн грн., які направили на виплату заробітної плати 3,1 тис. працівників патронажної служби та служби розшуку”, — йдеться у повідомленні.

У всьому світі Національні Товариства Червоного Хреста фінансуються за рахунок благодійних пожертв донорських організацій, небайдужих громадян, членських внесків, а не з коштів держбюджету.

За результатами ревізії, проведеної Державною аудиторською службою України бюджетної програми “Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я”, головним розпорядником якої є МОЗ України, встановлено низку проблем:

— Здійснення видатків за напрямом “Забезпечення діяльності патронажної служби та служби розшуку ТЧХ України”.

— ТЧХ не здійснює діяльність у сфері охорони здоров’я, а її патронажна служба по суті надає соціальні послуги, які дублюють функції територіальних центрів соціального обслуговування.

Державна аудиторська служба України листом від 25.07.2016 запропонувала: зменшити частину бюджетних призначень програми на суму невикористаного залишку коштів на утримання патронажної служби ТЧХ України; зупинити, включаючи з наступного бюджетного періоду (2017 року), утримання патронажної служби ТЧХ України.

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