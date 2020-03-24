Минздрав отныне будет отчитываться о случаях коронавируса утром

КИЕВ. 24 марта. УНН. Окончательные и достоверные данные о подтвержденных случаях COVID-19 теперь публикуются каждое утро в 10:00 на единых официальных источниках - Минздрав Украины и Центр общественного здоровья Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.