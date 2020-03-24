МОЗ відтепер звітуватиме про випадки коронавірусу зранку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Остаточні та достовірні дані щодо підтверджених випадків COVID-19 тепер оприлюднюються щоранку о 10:00 на єдиних офіційних джерелах - МОЗ України та Центр громадського здоров’я України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Остаточні та достовірні дані щодо підтверджених випадків COVID-19 оприлюднюються щоранку о 10:00 на єдиних офіційних джерелах — каналах комунікації МОЗ України та Центр громадського здоров’я України", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що офіційні дані щодо підтверджених випадків COVID-19 надходять до Центру громадського здоров’я України щодня по завершенню досліджень усіх обласних лабораторних центрів та вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ. Центр збирає, аналізує та верифікує отримані дані на наявность будь-яких неточностей.
"Про всі підтверджені випадки в Україні звітує Міністерство охорони здоров’я та Центр громадського здоров’я України на офіційних інтернет-ресурсах. Повідомлення про результати діагностування з будь-яких інших джерел, зокрема і від представників органів місцевого самоврядування тощо, можуть бути підтверджені лише у порядку, описаному вище",- зазначається в повідомленні.
Наголошується, що до моменту надходження офіційного повідомлення такі дані не можуть бути верифіковані МОЗ України та ЦГЗ.
Нагадаємо, Україна найближчим часом виготовлятиме власні системи для діагностики наявності коронавірусу.