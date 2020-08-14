Минздрав отстроит молекулярно-генетическую лабораторию Национального института рака - Степанов

"Каждый год в условиях стационара здесь лечится около 26 тысяч наших граждан. Около 160 тысяч граждан, которые лечатся амбулаторно, то есть в поликлинике Института рака. Здесь делается около 12 тысяч операций только в операционном блоке", - сказал Степанов.

Он рассказал, что посетил его, а также посетил отделение детской онкологии, "где посмотрел, что усовершенствовать". Также министр осмотрел новый корпус по лучевой терапии.

"У нас есть еще один повод, почему я приехал - посмотреть на реконструкцию молекулярно-генетической лаборатории. Это тот проект, по которому в течение 4 лет никогда не доходили руки. Он всегда закладывался в бюджет, и никогда не начинали с него делать", - сообщил глава Минздрава.

Он отметил, что в этом году сразу сделали проект. И сейчас он проходит строительную экспертизу.

"У нас есть четкий график реализации. Мы хотим полностью закончить этот проект в январе-феврале 2021 года. Общая сумма проекта составляет 106 млн грн, из них 61% пойдет на оборудование. Когда появится такая современная лаборатория - мы улучшим процесс лечения онкогематологических больных, это касается, в первую очередь, пересадки костного мозга, которая возможна, в том числе, за счет этой лаборатории", - резюмировал Степанов.

Ранее в УНН сообщалось, что во Львовской области показатели выявления некоторых онкозаболеваний улучшились в два раза.