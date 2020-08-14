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МОЗ відбудує молекулярно-генетичну лабораторію Національного інституту раку - Степанов

МОЗ відбудує молекулярно-генетичну лабораторію Національного інституту раку - Степанов

Київ • УНН

 • 16269 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов із робочим візитом відвідав Національний інститут раку у Києві. МОЗ реконструює молекулярно-генетичну лабораторію Інституту. Про це під час брифінг повідомив міністр, передає УНН.

"Кожного року в умовах стаціонару тут лікується близько 26 тисяч наших громадян. Близько 160 тисяч громадян, які лікуються амбулаторно, тобто у поліклініці Інституту раку. Тут робиться близько 12 тисяч операцій тільки в операційному блоці", - сказав Степанов.

Він розповів, що відвідав його, а також відвідав відділення дитячої онкології, "де подивився, що вдосконалити". Також міністр оглянув новий корпус щодо променевої терапії.

"У нас є ще один привід, чому я приїхав – подивитися на реконструкцію молекулярно-генетичної лабораторії. Це той проект, щодо якого протягом 4 років ніколи не доходили руки. Він завжди закладався у бюджет, і ніколи не починали з нього робити", - повідомив очільник МОЗ.

Він зауважив, що цього року одразу зробили проект. І зараз він проходить будівельну експертизу.

"У нас є чіткий графік реалізації. Ми хочемо повністю закінчити цей проект у січні-лютому 2021 року. Загальна сума проекту складає 106 млн грн, з них 61% піде на обладнання. Коли з’явиться така сучасна лабораторія – ми покращимо процес лікування онкогематологічних хворих, це стосується, у першу чергу, пересадки кісткового мозку, що можлива, у тому числі, за рахунок цієї лабораторії", - резюмував Степанов.

Раніше в УНН повідомлялося, що на Львівщині показники виявлення деяких онкозахворювань покращились у два рази.

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