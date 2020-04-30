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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 34390 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 79172 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101772 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128041 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128701 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121679 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103065 просмотра

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Минздрав: украинцы, нуждающиеся в лечении за рубежом, смогут это сделать после открытия клиник

Минздрав: украинцы, нуждающиеся в лечении за рубежом, смогут это сделать после открытия клиник

Киев  •  УНН

 • 12993 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Украинцы, которые нуждаются в лечении за рубежом, которое не проводится в Украине, смогут пролечиться после открытия клиник. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает корреспондент УНН.

“Есть пациенты, которые нуждаются в лечении, которое не производится в Украине. Это прежде всего трансплантация костного мозга. Средства на лечение таких пациентов в зарубежных клиниках в госбюджете предусмотрены. Работает постоянная комиссия, где принимают решение о направлении. Сейчас зарубежные клиники закрыты на прием плановых пациентов. Как только они будут открыты, пациенты смогут получить помощь. Сейчас их сопровождение обеспечивают в специальных клиниках в Украине”, — отметила она.

В Украине на 9:00 30 апреля зафиксировано уже 10 406 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 261 летальный. Прирост случаев заболевания за сутки — 540, что одно из наибольших значений с начала эпидемии.

Украинские Национальные Новости

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