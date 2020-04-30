Минздрав: украинцы, нуждающиеся в лечении за рубежом, смогут это сделать после открытия клиник
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Украинцы, которые нуждаются в лечении за рубежом, которое не проводится в Украине, смогут пролечиться после открытия клиник. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает корреспондент УНН.
“Есть пациенты, которые нуждаются в лечении, которое не производится в Украине. Это прежде всего трансплантация костного мозга. Средства на лечение таких пациентов в зарубежных клиниках в госбюджете предусмотрены. Работает постоянная комиссия, где принимают решение о направлении. Сейчас зарубежные клиники закрыты на прием плановых пациентов. Как только они будут открыты, пациенты смогут получить помощь. Сейчас их сопровождение обеспечивают в специальных клиниках в Украине”, — отметила она.
В Украине на 9:00 30 апреля зафиксировано уже 10 406 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 261 летальный. Прирост случаев заболевания за сутки — 540, что одно из наибольших значений с начала эпидемии.