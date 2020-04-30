МОЗ: українці, які потребують лікування за кордоном, зможуть це зробити після відкриття клінік

“Є пацієнти, котрі потребують лікування, яке не проводиться в Україні. Це насамперед трансплантація кісткового мозку. Кошти на лікування таких пацієнтів у зарубіжних клініках у держбюджеті передбачено. Працює постійна комісія, де ухвалюють рішення про направлення. Наразі зарубіжні клініки закриті на прийом планових пацієнтів. Щойно вони будуть відкриті, пацієнти зможуть отримати допомогу. Нині їх супровід забезпечують у спеціальних клініках в Україні”, — зазначила вона.

В Україні на 9 годину 30 квітня зафіксовано вже 10 406 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 261 летальний. Приріст випадків захворювання за добу — 540, що одне з найбільших значень з початку епідемії.