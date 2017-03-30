Минздрав объявил повторный конкурс на должность главврача "Охматдета"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Министерство здравоохранения объявило повторный конкурс на должность главного врача Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Министерства здравоохранения Украины. Соответствующее объявление размещено на сайте Минздрава, передает УНН.
“Министерство здравоохранения Украины объявляет открытый отбор на замещение вакантной должности главного врача Национальной детской специализированной больницы „Охматдет“ Министерства здравоохранения Украины”, — говорится в объявлении.
Среди требований к кандидатам — высшее образование в области здравоохранения, кроме специальности “Фармация, промышленная фармация”.
Кроме того, от претендентов на должность требуют стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет и свободное владение украинским языком. Минздрав приветствует также владения кандидатами английским языком.
Как отметили в министерстве, конкретные даты начала конкурсного отбора и дата его проведения будут сообщены дополнительно.
Кандидаты на должность главного врача могут подавать документы до 27 апреля.
Как сообщал ранее УНН, 17 января закончился контракт главного врача больницы “Охматдет” Юрия Гладуша.