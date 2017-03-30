МОЗ оголосив повторний конкурс на посаду головного лікаря "Охматдиту"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Міністерство охорони здоров’я оголосило повторний конкурс на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” МОЗ України. Відповідне оголошення розміщене на сайті МОЗ, передає УНН.
“Міністерство охорони здоров‘я України оголошує відкритий відбір на заміщення вакантної посади головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит“ МОЗ України”, — йдеться в оголошенні.
Серед вимог до кандидатів — повна вища освіта у галузі охорони здоров’я, крім спеціальності “Фармація, промислова фармація”.
Крім того від претендентів на посаду вимагають стаж роботи на керівних посадах не менше 5 років і вільне володіння українською мовою. МОЗ вітає також володіння кандидатами англійською мовою.
Як зазначили у міністерстві, конкретні дати початку конкурсного відбору та дата його проведення будуть повідомлені додатково.
Кандидати на посаду головного лікаря можуть подавати документи до 27 квітня.
Як повідомляв раніше УНН, 17 січня закінчився контракт головного лікаря лікарні “Охматдит” Юрія Гладуша.