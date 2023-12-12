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Моя команда работает с демократами и республиканцами для достижения компромисса: Байден об иммиграционной системе

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 22:29  •  3073 просмотра

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Президент Байден работает над реформированием иммиграционной системы США, стремясь достичь двухпартийного компромисса в Конгрессе, сохраняя при этом поддержку Украины.

Президент США Джо Байден заявил, что нужно менять иммиграционную систему в США и его команда работает с демократами и республиканцами в Конгрессе для того, чтобы достичь приемлемого компромисса. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

Я не откажусь от поддержки Украины ... Нужно менять иммиграционную систему в США и моя команда работает с демократами и республиканцами в Конгрессе для того, чтобы достичь приемлемого компромисса, изменить политику и предоставить необходимые ресурсы для того, чтобы защитить нашу границу. Компромисс, именно так работает демократия...

 - сказал Байден.

Детали

Байден также призвал Конгресс утвердить финансирование для Израиля, который борется с ХАМАСом.

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Дополнение
Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей США от Республиканской партии Майк Джонсон угрожает отказаться от поддержки нового финансирования помощи Украине, если Белый дом не согласится усилить безопасность границ. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономика
Моя команда працює з демократами та республіканцями для досягнення компромісу: Байден про імміграційну систему
My team is working with Democrats and Republicans to reach a compromise: Biden on immigration system
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Моя команда работает с демократами и республиканцами для достижения компромисса: Байден об иммиграционной системе

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