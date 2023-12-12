Моя команда работает с демократами и республиканцами для достижения компромисса: Байден об иммиграционной системе

Президент США Джо Байден заявил, что нужно менять иммиграционную систему в США и его команда работает с демократами и республиканцами в Конгрессе для того, чтобы достичь приемлемого компромисса. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

Я не откажусь от поддержки Украины ... Нужно менять иммиграционную систему в США и моя команда работает с демократами и республиканцами в Конгрессе для того, чтобы достичь приемлемого компромисса, изменить политику и предоставить необходимые ресурсы для того, чтобы защитить нашу границу. Компромисс, именно так работает демократия... - сказал Байден.

Детали

Байден также призвал Конгресс утвердить финансирование для Израиля, который борется с ХАМАСом.

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Дополнение

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей США от Республиканской партии Майк Джонсон угрожает отказаться от поддержки нового финансирования помощи Украине, если Белый дом не согласится усилить безопасность границ.

