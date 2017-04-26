Мотоциклист в Днепре погиб убегая от полиции
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Днепре произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис, передает УНН.
“Водитель мотоцикла проехал на красный цвет светофора, после чего патрульные попытались остановить нарушителя. Мотоциклист начал убегать от правоохранителей. Он не вошел в поворит и вылетел с транспорта. В ходе ДТП мужчина погиб ”, - сообщили в полиции.
Также правоохранители отметили, что максимальное наказание, которое грозило байкеру за нарушение — штраф в размере 750 грн.
В настоящее время ведется следствие. Правоохранители выявляют почему парень не остановился.
Известно, что погибший — 25-летний житель г.Терновка. Ранее он привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Кроме того, в 2015 у этого же молодого человека изъяли нелегальное оружие.
Напомним, 25 апреля смертельное ДТП произошло в Одесской области .