Мотоциклист в Днепре погиб убегая от полиции

“Водитель мотоцикла проехал на красный цвет светофора, после чего патрульные попытались остановить нарушителя. Мотоциклист начал убегать от правоохранителей. Он не вошел в поворит и вылетел с транспорта. В ходе ДТП мужчина погиб ”, - сообщили в полиции.

Также правоохранители отметили, что максимальное наказание, которое грозило байкеру за нарушение — штраф в размере 750 грн.

В настоящее время ведется следствие. Правоохранители выявляют почему парень не остановился.

Известно, что погибший — 25-летний житель г.Терновка. Ранее он привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Кроме того, в 2015 у этого же молодого человека изъяли нелегальное оружие.

Напомним, 25 апреля смертельное ДТП произошло в Одесской области .