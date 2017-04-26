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Мотоцикліст у Дніпрі загинув втікаючи від поліції

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Дніпрі сталося смертельне ДТП. Про це повідомляє Начальник патрульної поліції Дніпра Володимир Богоніс, передає УНН.

“Водій мотоциклу проїхав на червоний колір світлофора, після чого патрульні спробували зупинити порушника. Мотоцикліст почав втікати від правоохоронців. Він не увійшов у поворіт та вилетів з транспорту. У ході ДТП чоловік загинув”, — повідомили у поліції.

Також правоохоронці зазначили, що максимальне покарання, яке загрожувало байкеру за порушення — штраф у розмірі 750 грн.

Наразі ведеться слідство. Правоохоронці виявляють чому хлопець не зупинився.

Відомо, що загиблий — 25-річний житель м.Тернівка. Раніше він притягувався до відповідальності за водіння в нетверезому стані. Крім того, в 2015 у цього ж молодика вилучили нелегальну зброю.

Нагадаємо, 25 квітня смертельна ДТП сталася на Одещині.

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