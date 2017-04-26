Мотоцикліст у Дніпрі загинув втікаючи від поліції

“Водій мотоциклу проїхав на червоний колір світлофора, після чого патрульні спробували зупинити порушника. Мотоцикліст почав втікати від правоохоронців. Він не увійшов у поворіт та вилетів з транспорту. У ході ДТП чоловік загинув”, — повідомили у поліції.

Також правоохоронці зазначили, що максимальне покарання, яке загрожувало байкеру за порушення — штраф у розмірі 750 грн.

Наразі ведеться слідство. Правоохоронці виявляють чому хлопець не зупинився.

Відомо, що загиблий — 25-річний житель м.Тернівка. Раніше він притягувався до відповідальності за водіння в нетверезому стані. Крім того, в 2015 у цього ж молодика вилучили нелегальну зброю.

Нагадаємо, 25 квітня смертельна ДТП сталася на Одещині.