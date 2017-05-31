Москва потеряла возможность использовать газ как оружие политического шантажа - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Решение Стокгольмского арбитража удовлетворить требования НАК "Нафтогаз Украины" к ОАО "Газпром" по газовому контракту на поставку газа от 2009 года отобрало у Москвы возможность использовать газ как оружие политического давления и шантажа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Решение Трибунала дает право "Нафтогазу" требовать снижения цены на газ по контракту с "Газпромом" в соответствии с условиями рынка. Таким образом, стоимость газа будет определяться не Кремлем, а исключительно прозрачным и свободным рынком. Это - важный шаг на пути к энергетической безопасности. Москва впервые теряет возможность использовать газ как оружие политического давления и шантажа. Для Украины это очень важное решение, поскольку противоречия между "Нафтогазом" и "Газпромом" впервые регулируются цивилизованным юридическим способом", - написал Порошенко.
Кроме того, Президент подчеркнул, что Украина будет оставаться партнером в вопросах обеспечения газом европейских потребителей.
"Подтверждаю, что Украина была и остается надежным партнером в вопросе обеспечения газом европейских потребителей", - добавил он.
Как сообщили в "Нафтогазе", Стокгольмский арбитраж полностью отклонил требования принципа "бери или плати" "Газпрома" по контракту на поставку газа от 2009 года.
Также, арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" относительно формирования цены на российский газ и полностью отменил запрет на реэкспорт газа.