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Москва втратила можливість використовувати газ як зброю політичного шантажу — П.Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Рішення Стокгольмського арбітражу задовольнити вимоги НАК “Нафтогаз України” до ПАТ “Газпром” щодо газового контракту на постачання газу від 2009 року забрало у Москви можливість використовувати газ як зброю політичного тиску та шантажу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

Москва втратила можливість використовувати газ як зброю політичного шантажу — П.Порошенко

“Рішення Трибуналу надає право „Нафтогазу“ вимагати зниження ціни на газ по контракту з „Газпромом“ відповідно до умов ринку. Таким чином, вартість газу буде визначатися не Кремлем, а виключно прозорим та вільним ринком. Це — важливий крок на шляху до енергетичної безпеки. Москва вперше втрачає можливість використовувати газ як зброю політичного тиску та шантажу. Для України це надзвичайно важливе рішення, оскільки суперечності між „Нафтогазом“ та „Газпромом“ вперше врегульовуються у цивілізований юридичний спосіб”, — написав П.Порошенко.

Крім того, Президент наголосив, що Україна буде залишатися партнером у питання забезпечення газом європейських споживачів.

“Підтверджую, що Україна була і залишатиметься надійним партнером у питанні забезпечення газом європейських споживачів”, — додав він.

Як повідомили у “Нафтогазі”, Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги принципу “бери або плати” “Газпрому” за контрактом на постачання газу від 2009 року.

Також , арбітраж задовольнив вимоги “Нафтогазу” стосовно формування ціни на російський газ і повністю скасував заборону на реекспорт газу.

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