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Москва требует освободить в рамках "Минска" экс-беркутовцев и фигурантов дела "2 мая" - СМИ

Москва требует освободить в рамках "Минска" экс-беркутовцев и фигурантов дела "2 мая" - СМИ

Киев • УНН

 • 9457 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Москва через главарей ОРДЛО добивается освобождения в рамках минского процесса беркутовцев, осужденных за расстрел участников Революции достоинства, а также фигурантов дела "2 мая" в Одессе. Об этом в своей статье для DT.UA пишет Валентина Самар.

По ее словам, данные обстоятельства в Украине до последнего момента замалчивались, не выходя за пределы кулуарных обсуждений.

"Заметим, что помешать противнику победить в информационной войне может прежде всего отказ играть по его правилам. Например, замалчивать по кулуарным договоренностям общественно значимые обстоятельства. Скажем, что российская сторона (в лице главарей ОРДЛО) требует освободить никоим боком не имеющих отношения к "минскому процессу" подсудимых "беркутовцев" Аброськина, Зинченко и Тамтуру, которых обвиняют в расстреле участников Майдана на Институтской", - отметила она.

Кроме этого, автор сообщила, что в списках на обмен пленными присутствуют фигуранты дела трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе. Некоторые из них уже освобождены.

Ранее издание сообщало, что российская сторона минимум дважды обращалась в Киев с предложением обменять экс-беркутовцев Павла Аброськина и Сергея Зинченко, обвиняемых в убийствах участников Революции Достоинства.

Напомним, советник главы СБУ Юрий Тандит 11 января заявил, что на сегодняшний день найдены или освобождены из плена 3088 украинцев.

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