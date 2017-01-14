Москва вимагає звільнити у рамках "Мінська" екс-беркутівців та фігурантів справи "2 травня" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Москва через ватажків ОРДЛО домагається звільнення в рамках мінського процесу беркутівців, засуджених за розстріл учасників Революції гідності, а також фігурантів справи "2 травня" в Одесі. Про це у своїй статті для DT.UA пише Валентина Самар.
За її словами, дані обставини в Україні до останнього моменту замовчувалися, не виходячи за межі кулуарних обговорень.
"Зауважимо, що завадити противникові перемогти в інформаційній війні може насамперед відмова грати за його правилами. Наприклад, замовчувати за кулуарними домовленостями суспільно значимі обставини. Скажімо, що російська сторона (в особі ватажків ОРДЛО) вимагає звільнити жодним боком не причетних до "мінського процесу" підсудних "беркутівців" Аброськіна, Зінченка й Тамтуру, яких звинувачують у розстрілі учасників Майдану на Інститутській", - зазначила вона.
Крім цього, автор повідомила, що в списках на обмін полоненими присутні фігуранти справи про трагічні події 2 травня 2014 року в Одесі. Деякі з них вже звільнені.
Раніше видання повідомляло, що російська сторона щонайменше двічі зверталася до Києва з пропозицією обміняти екс-беркутівців Павла Аброськіна та Сергія Зінченка, обвинувачених у вбивствах учасників Революції гідності.
Нагадаємо, радник голови СБУ Юрій Тандіт 11 січня заявив, що на сьогоднішній день знайдено або звільнено з полону 3088 українців.