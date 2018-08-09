Москалькова заявила, что обмен Сенцова невозможен

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 25752 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 70174 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 49804 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 95640 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 168294 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 264226 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 199522 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 263763 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 286244 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 223945 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
66%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 72991 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 79377 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 72418 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 68840 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 49132 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 15535 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 38706 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 343752 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 310502 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 395095 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 13511 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 20439 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 57111 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 263765 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 100517 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Москалькова заявила, что обмен Сенцова невозможен

Киев • УНН

 • 11240 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обмен украинского политзаключенного Олега Сенцова невозможен, поскольку он является гражданином России. Об этом она сказала во время время разговора с Уполномоченным по правам человека Людмилой Денисовой, передает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook украинского омбудсмена.

Москалькова заявила, что обмен Сенцова невозможен

"Поговорила с Уполномоченным РФ по правам человека Татьяной Москалькова о возможных путях разрешения ситуации с состоянием здоровья Олега Сенцова. Речь шла и о возможном обмене Алексея Седикова на Олега Сенцова. Татьяна Москалькова сказала, что есть юридические нюансы - Россия считает Олега Сенцова гражданином Российской Федерации, поэтому обмен гражданина России на гражданина России невозможен. На мое замечание, что есть документальное подтверждение со стороны РФ, Олег - гражданин Украины, и он по всем документам прибыл отбывать наказание в Лабытнанги, в ИК-8 именно как гражданин Украины, началась так сказать "старая песня", что все крымчане, которые не отказались от гражданства РФ, автоматически приобретают российское гражданство", - сообщила Л.Денисова.

Вместе с тем, украинский омбудсмен отметила, что состояние Сенцова требует быстрого реагирования. По ее словам, специалистов, которые могут вывести его из процесса голодания, в Лабытнанги нет. Такие специалисты есть в Институте профессора Николаева в Москве и в Киевском НИИ геронтологии.

"Поэтому я попросила Татьяну Москалькова, чтобы она организовала перевод Олега в московский институт, или в больницу, в которой есть специалисты по эндогенному питанию. Я сказала ей, что поездом/этапом он точно не доедет, необходимый самолет санитарной авиации. Нужно спасти человеку жизнь", - отметила Л.Денисова.

Кроме того, украинский омбудсмен попросила российскую коллегу ускорить дело в отношении рассмотрения обращения матери Сенцова о помиловании или обмена, учитывая критическую ситуацию.

Как сообщал УНН 8 августа сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан заявила о том, что ее брат находится в плохом физическом состоянии и "конец близок".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$63.94
Bitcoin
$76,671.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.73
Золото
$3,047.90
Ethereum
$1,491.43