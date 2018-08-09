Москалькова заявила, что обмен Сенцова невозможен

"Поговорила с Уполномоченным РФ по правам человека Татьяной Москалькова о возможных путях разрешения ситуации с состоянием здоровья Олега Сенцова. Речь шла и о возможном обмене Алексея Седикова на Олега Сенцова. Татьяна Москалькова сказала, что есть юридические нюансы - Россия считает Олега Сенцова гражданином Российской Федерации, поэтому обмен гражданина России на гражданина России невозможен. На мое замечание, что есть документальное подтверждение со стороны РФ, Олег - гражданин Украины, и он по всем документам прибыл отбывать наказание в Лабытнанги, в ИК-8 именно как гражданин Украины, началась так сказать "старая песня", что все крымчане, которые не отказались от гражданства РФ, автоматически приобретают российское гражданство", - сообщила Л.Денисова.

Вместе с тем, украинский омбудсмен отметила, что состояние Сенцова требует быстрого реагирования. По ее словам, специалистов, которые могут вывести его из процесса голодания, в Лабытнанги нет. Такие специалисты есть в Институте профессора Николаева в Москве и в Киевском НИИ геронтологии.

"Поэтому я попросила Татьяну Москалькова, чтобы она организовала перевод Олега в московский институт, или в больницу, в которой есть специалисты по эндогенному питанию. Я сказала ей, что поездом/этапом он точно не доедет, необходимый самолет санитарной авиации. Нужно спасти человеку жизнь", - отметила Л.Денисова.

Кроме того, украинский омбудсмен попросила российскую коллегу ускорить дело в отношении рассмотрения обращения матери Сенцова о помиловании или обмена, учитывая критическую ситуацию.

Как сообщал УНН 8 августа сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан заявила о том, что ее брат находится в плохом физическом состоянии и "конец близок".