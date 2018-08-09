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Москалькова заявила, що обмін Сенцова неможливий

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що обмін українського політв'язня Олега Сенцова неможливий, оскільки він є громадянином Росії. Про це вона сказала під час час розмови з Уповноваженою ВР з прав людини Людмилою Денісовою, передає УНН з посиланням на повідомлення у Facebook українського омбудсмена.

Москалькова заявила, що обмін Сенцова неможливий

“Поговорила із Уповноваженим РФ з прав людини Тетяною Москальковою про можливі шляхи вирішення ситуації зі станом здоров’я Олега Сенцова. Йшлося й про можливий обмін Олексія Седікова на Олега Сенцова. Тетяна Москалькова сказала, що є юридичні нюанси — Росія вважає Олега Сенцова громадянином Російської Федерації, тому обмін громадянина Росії на громадянина Росії неможливий. На моє зауваження, що є документальне підтвердження з боку РФ, що Олег — громадянин України, і він по всіх документам прибув відбувати покарання в Лабитнангі, в ІК-8 саме як громадянин України, почалася так би мовити „стара пісня“... всі кримчани, які не відмовилися від громадянства РФ, автоматично набувають російського громадянства”, — повідомила Л.Денісова.

Разом з тим, український омбудсмен наголосила, що стан Сенцова потребує швидкого реагування. За її словами, фахівців, які можуть вивести його з процесу голодування, в Лабитнангі немає. Такі спеціалісти є в Інституті професора Ніколаєва в Москві і в Київському НДІ геронтології.

“Тому я попросила Тетяну Москалькову, аби вона організувала переведення Олега в московський інститут, або ж у лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування. Я сказала їй, що потягом/етапом він точно не доїде, необхідний літак санітарної авіації. Потрібно врятувати людині життя”, — зазначила Л.Денісова.

Окрім того, український омбудсмен попросила російську колегу пришвидшити справу щодо розгляду звернення матері Сенцова про помилування або обміну з огляду на критичну ситуацію.

Як повідомляв УНН, 8 серпня сестра українського політв’язня Олега Сенцова Наталя Каплан заявила про те, що її брат перебуває в поганому фізичному стані і “кінець близько”.

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