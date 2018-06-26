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Москалькова: к Сенцову возможен допуск предложенных родственниками врачей

Москалькова: к Сенцову возможен допуск предложенных родственниками врачей

Киев  •  УНН

 • 8207 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к руководству российской пенитенциарной системы, чтобы к заключенному в РФ украинскому режисеру Олегу Сенцову допустили врачей, которые предложат адвокаты и родственники, и что она намерена в ближайшее время посетить украинца. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.

"Я после Киева сама планирую поехать к Сенцову", - сказала она.

Кроме того, по словам Москальковой, она "обратилась к руководителю пенитенциарной системы, чтобы (к Сенцову - ред.) был допуск врачей, которые предложат адвокаты и родственники". Кроме того, она заявила, что Сенцов "сказал, что вообще не хочет встречаться ни с какими врачами".

Что касается состояния Сенцова в связи с его голодовкой, то российский омбудсмен заявила, что "не видит смертельной опасности". "Но 40 дней голодовки - это серьезно", - отметила Москалькова.

Российский омбудсмен планирует посетить в Киеве осужденного военнослужащего Максима Одинцова, а также встретиться с членами экипажа российского судна "Норд", которое было задержано в Азовском море в марте этого года.

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