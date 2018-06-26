Москалькова: до Сенцова можливий допуск запропонованих родичами лікарів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що звернулася до керівництва російської пенітенціарної системи, щоб до ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова допустили лікарів, яких запропонують адвокати й родичі, і що вона має намір найближчим часом відвідати українця. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Я після Києва сама планую поїхати до Сенцова", - сказала вона.
Крім того, за словами Москалькової, вона "звернулася до керівника пенітенціарної системи, щоб (до Сенцова - ред.) був допуск лікарів, яких запропонують адвокати й родичі". Крім того, вона заявила, що Сенцов "сказав, що взагалі не хоче зустрічатися ні з якими лікарями".
Що стосується стану Сенцова в зв'язку з його голодуванням, то російський омбудсмен заявила, що "не бачить смертельної небезпеки". "Але 40 днів голодування - це серйозно", - зазначила Москалькова.
Російський омбудсмен планує відвідати в Києві засудженого військовослужбовця Максима Одінцова, а також зустрітися з членами екіпажу російського судна "Норд", яке було затримане в Азовському морі в березні цього року.