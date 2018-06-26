Москалькова: по заключению врачей нет угроз жизни Балуха
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Согласно заключению врачей угрозы жизни голодающему в симферопольском СИЗО Владимиру Балуху, нет. Об этом во время брифинга возле Лукьяновского СИЗО заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает УНН.
"По заключению врачей нет угроз его жизни (Балуха – ред.). Я сама планирую посетить и увидеть лично в каком он состоянии", - сообщила Москалькова.
Как сообщал УНН, находящийся в российской тюрьме украинский режиссер Олег Сенцов находится в камере с проветриванием. Об этом во время брифинга возле Лукьяновского СИЗО заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова не может одна встретиться с украинским режиссером Олегом Сенцовым из-за особенностей российского законодательства.