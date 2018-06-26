Москалькова: за висновком лікарів немає загроз життю Балуха

"За висновком лікарів немає загроз його життю (Балуха - ред.). Я сама планую відвідати і побачити особисто в якому він стані", - повідомила Москалькова.



Як повідомляв УНН, що знаходиться в російській в'язниці український режисер Олег Сенцов знаходиться в камері з провітрюванням. Про це під час брифінгу біля Лук'янівського СІЗО заявила російський омбудсмен Тетяна Москалькова.



Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денисова не може одна зустрітися з українським режисером Олегом Сенцовим через особливості російського законодавства.