Москалькова: за висновком лікарів немає загроз життю Балуха
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Згідно з висновком лікарів загрози життю голодуючого в сімферопольському СІЗО Володимира Балух, немає. Про це під час брифінгу біля Лук'янівського СІЗО заявила російський омбудсмен Тетяна Москалькова, передає УНН.
"За висновком лікарів немає загроз його життю (Балуха - ред.). Я сама планую відвідати і побачити особисто в якому він стані", - повідомила Москалькова.
Як повідомляв УНН, що знаходиться в російській в'язниці український режисер Олег Сенцов знаходиться в камері з провітрюванням. Про це під час брифінгу біля Лук'янівського СІЗО заявила російський омбудсмен Тетяна Москалькова.
Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денисова не може одна зустрітися з українським режисером Олегом Сенцовим через особливості російського законодавства.