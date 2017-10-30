Мосийчук заявил, что Окуева должна была сегодня-завтра его проведать
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Активистка Амина Окуева, которая погибла во время обстрела авто под Киевом, должна была посетить народного депутата Игоря Мосийчука на которого на днях совершили покушение. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил сам Мосийчук, передает УНН.
"... Я имел переписку с Окуевой, она должна была приехать ко мне сегодня или завтра", - отметил Мосийчук.
Нардеп также не исключил, что покушение на него и убийство Окуевой могло быть связано.
"Существует несколько версий. Я не хочу сейчас говорить, мне трудно говорить ...", - добавил Мосийчук.