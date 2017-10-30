Мосийчук заявил, что Окуева должна была сегодня-завтра его проведать

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25582 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89336 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145587 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112625 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114014 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110954 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103111 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106646 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103258 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151024 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Мосийчук заявил, что Окуева должна была сегодня-завтра его проведать

Мосийчук заявил, что Окуева должна была сегодня-завтра его проведать

Киев  •  УНН

 • 11765 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Активистка Амина Окуева, которая погибла во время обстрела авто под Киевом, должна была посетить народного депутата Игоря Мосийчука на которого на днях совершили покушение. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил сам Мосийчук, передает УНН.

"... Я имел переписку с Окуевой, она должна была приехать ко мне сегодня или завтра", - отметил Мосийчук.

Нардеп также не исключил, что покушение на него и убийство Окуевой могло быть связано.

"Существует несколько версий. Я не хочу сейчас говорить, мне трудно говорить ...", - добавил Мосийчук.

Напомним, авто Окуевои обстреляли, активистка - погибла.

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