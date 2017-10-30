Мосийчук заявил, что Окуева должна была сегодня-завтра его проведать

"... Я имел переписку с Окуевой, она должна была приехать ко мне сегодня или завтра", - отметил Мосийчук.

Нардеп также не исключил, что покушение на него и убийство Окуевой могло быть связано.

"Существует несколько версий. Я не хочу сейчас говорить, мне трудно говорить ...", - добавил Мосийчук.

Напомним, авто Окуевои обстреляли, активистка - погибла.