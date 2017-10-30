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Мосійчук заявив, що Окуєва мала сьогодні-завтра його відвідати

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Активістка Аміна Окуєва, яка загинула під час обстрілу авто під Києвом, мала відвідати народного депутата Ігоря Мосійчука на якого днями скоїли замах. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив сам Мосійчук, передає УНН.

"…Я мав переписку із Окуєвою, вона мала прихати до мене сьогодні або завтра", - зазначив Мосійчук.

Нардеп також не виключив, що замах на нього і убивство Окуєвої могло бути пов’язано.

"Існує декілька версій. Я не хочу зараз говорити, мені важко говорити…", - додав Мосійчук.

Нагадаємо, авто Окуєвої обстріляли, активістка - загинула.

 

Українські Національні Новини

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