Мосійчук заявив, що Окуєва мала сьогодні-завтра його відвідати
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Активістка Аміна Окуєва, яка загинула під час обстрілу авто під Києвом, мала відвідати народного депутата Ігоря Мосійчука на якого днями скоїли замах. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив сам Мосійчук, передає УНН.
"…Я мав переписку із Окуєвою, вона мала прихати до мене сьогодні або завтра", - зазначив Мосійчук.
Нардеп також не виключив, що замах на нього і убивство Окуєвої могло бути пов’язано.
"Існує декілька версій. Я не хочу зараз говорити, мені важко говорити…", - додав Мосійчук.
Нагадаємо, авто Окуєвої обстріляли, активістка - загинула.