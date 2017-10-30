Мосійчук заявив, що Окуєва мала сьогодні-завтра його відвідати

"…Я мав переписку із Окуєвою, вона мала прихати до мене сьогодні або завтра", - зазначив Мосійчук.

Нардеп також не виключив, що замах на нього і убивство Окуєвої могло бути пов’язано.

"Існує декілька версій. Я не хочу зараз говорити, мені важко говорити…", - додав Мосійчук.

Нагадаємо, авто Окуєвої обстріляли, активістка - загинула.