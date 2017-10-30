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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25568 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89319 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145578 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112622 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114012 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110953 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103111 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Мосийчук готовит обращение к следствию о дополнительной квалификации покушения

Мосийчук готовит обращение к следствию о дополнительной квалификации покушения

Киев  •  УНН

 • 14550 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Юристы народного депутата Игоря Мосийчука готовят обращение к следователям о дополнительной квалификации покушения на парламентария. Об этом на пресс-конференции заявил И.Мосийчук, передает корреспондент УНН.

 

"Уже сейчас мои помощники и адвокаты готовят обращение к следователям относительно дополнительной квалификации преступления как двойного убийства, так как погибли два человека, кроме террористического акта, и как покушение на государственного деятеля, предусматривающее пожизненное заключение", - сказал И. Мосийчук.

"Все больше и больше появляется подтверждений того, что за заказом убийства моего стоят спецслужбы РФ", - сказал И.Мосийчук.

При этом он отметил, что не может назвать конкретные факты так, как это тайна следствия.

Кроме того, нардеп уверен, что во вторник, 5 ноября, во время заседания ВРУ должна быть создана временная следственная комиссия по расследованию покушения на жизнь И.Мосийчука и террористического акта, который состоялся вследствие этого.

"Парламент не имеет права молчать", - подчеркнул он.

Как писал УНН, за народным депутатом Игорем Мосийчуком в день покушения на него, следили с самого утра.

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