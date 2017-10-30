Мосийчук готовит обращение к следствию о дополнительной квалификации покушения

"Уже сейчас мои помощники и адвокаты готовят обращение к следователям относительно дополнительной квалификации преступления как двойного убийства, так как погибли два человека, кроме террористического акта, и как покушение на государственного деятеля, предусматривающее пожизненное заключение", - сказал И. Мосийчук.

"Все больше и больше появляется подтверждений того, что за заказом убийства моего стоят спецслужбы РФ", - сказал И.Мосийчук.

При этом он отметил, что не может назвать конкретные факты так, как это тайна следствия.

Кроме того, нардеп уверен, что во вторник, 5 ноября, во время заседания ВРУ должна быть создана временная следственная комиссия по расследованию покушения на жизнь И.Мосийчука и террористического акта, который состоялся вследствие этого.

"Парламент не имеет права молчать", - подчеркнул он.

Как писал УНН, за народным депутатом Игорем Мосийчуком в день покушения на него, следили с самого утра.