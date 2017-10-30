Мосійчук готує звернення до слідства про додаткову кваліфікацію замаху на нього

"Уже зараз мої помічники і адвокати готують звернення до слідчих щодо додаткової кваліфікації злочину як подвійне вбивство, так як загинуло дві людини, крім терористичного акту і як замах на державного діяча, що передбачає пожиттєве ув'язнення як результат покарання",- сказав І.Мосійчук.

"Все більше і більше з'являється підтверджень того, що за замовленням вбивства мого стоять спецслужби РФ",- сказав І.Мосійчук.

При цьому він зазначив, що не може назвати конкретні факти так, як це таємниця слідства.

Крім того, нардеп впевнений, що у вівторок, 5 листопада, під час засідання ВРУ має бути створена тимчасова слідча комісія з розслідування замаху на життя І.Мосійчука і терористичного акту, який відбувся внаслідок цього.

"Парламент не має права мовчати",- підкреслив він.

Як писав УНН, за народним депутатом Ігорем Мосійчуком у день замаху на нього, стежили з самого ранку.