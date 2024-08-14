Мошенники создали фейковый Telegram-канал украинского "Красного Креста". Как пишет УНН, об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности на своем канале в Телеграм.

Детали

По данным Центра, фейковый канал дублирует большую часть новостей и информации с официального и собирает личные данные людей для якобы "выплат денежной помощи в 6500 грн".

В сообщении официального "Красного Креста" отмечается, что организация не собирает персональные данные или сведения банковских карт через социальные сети и боты.

Все официальные каналы коммуникации украинского "Красного Креста" верифицированы, то есть признаны социальными сетями и имеют возле названия синий кружочек с галочкой, которая подтверждает этот статус - добавили в организации.

Добавим

В Центре напоминают, что на днях специалисты CERT-UA обнаружили и блокировали хакерскую рассылку с вредоносным софтом якобы "от имени СБУ".

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