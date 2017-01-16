Мориарти напомнил о себе в вагонах киевского метрополитена
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. На мониторах вагонов киевского метрополитена появился персонаж известного британского сериала "Шерлок", а именно харизматичный злодей Мориарти, передает УНН со ссылкой на публикацию пользователей Facebook.
Улыбающийся злодей появился с подписью "Miss me?", тем самым, интересуясь у киевлян, не соскучились ли они по его выходкам.
Такое же сообщение появлялось и в самом сериале, когда главный противник детектива предупреждал о своем возвращении.
Обычно на мониторах данных экранов выводится информация о следующих станциях или развлекательный контент для пассажиров, таким образом, пользователи соцсетей сделали вывод, что это все же выходки шутников-хакеров.
Напомним, последняя серия четвертого сезона британского сериала "Шерлок" появилась в интернете до выхода в телеэфир.