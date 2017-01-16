Моріарті нагадав про себе в вагонах київського метрополітену
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. На моніторах вагонів київського метрополітену з’явився персонаж відомого британського серіалу “Шерлок”, а саме харизматичний лиходій Моріарті, передає УНН посилаючись на публікацію користувачів Facebook.
Усміхнений лиходій з’явився з підписом “Miss me?”, тим самим, уточнюється у киян, чи не скучили вони за його витівками.
Таке ж повідомлення з’являлося і в самому серіалі, коли головний супротивник детектива попереджав по своє повернення.
Зазвичай на моніторах даних екранів виводиться інформація про наступні станції або розважальний контент для пасажирів, таким чином, користувачі соцмереж зробили висновок, що це все ж витівки жартівників-хакерів.
Нагадаємо, остання серія четвертого сезону британського серіалу “Шерлок” з’явилася в інтернеті до виходу в телеефір.