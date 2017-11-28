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Мораторий на проверки: производители продуктов сказали свое слово

Мораторий на проверки: производители продуктов сказали свое слово

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Украине с 2014 года действует мораторий на проверки бизнеса. Принималось данное решение с благой целью - прекратить давление на предпринимателей со стороны контролирующих органов, чем исключить фактор коррупции и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, передает УНН.

Однако, по истечению почти 3-х лет, эксперты констатируют значительное ухудшение ситуации на потребительском рынке страны: упало качество продуктов питания, выросло количество фальсификата на полках супермаркетов, стали чаще случаи массовых отравлений, как среди взрослых, так и детей. При этом, найти ответственного за происходящее крайне сложно: потребитель требует проверок и наказания для недобросовестного производителя, а Госпродпотребслужба, уполномоченная на проверки операторов рынка, разводит руками, мол, “внепланово проверить не можем - мораторий…”.

По словам нардепа С.Тригубенко, изначальная цель введения моратория на проверки бизнеса так и не была оправдана.

“Ботулизм, сальмонеллез, просто просроченная продукция сегодня беспрепятственно продается потребителям под видом качественных товаров в каждом втором магазине - все это реалии, которые стали возможными из-за отсутствия контроля.

Считаю, что мораторий на проверки бизнеса, который был призван прекратить поборы контроллеров с предпринимателей, в итоге не просто не решил проблемы коррупции, но и спровоцировал гораздо худшие последствия для общества, чем до введения", - заявил политик.

С ним согласны и представители организаций по защите прав потребителей.

“Вопрос стоит в том, что они (Госпродпотребслужба вследствие реформы, - ред.) коррупционную составляющую нигде не дели. Провели реорганизацию, санэпидемстанцию ​​сократили, но зарплаты им не повысили. Даже если инспекторы и выходят на проверки, то просто идет сбор денег. Такая информация ко мне поступает из детских садиков", - рассказал исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмеянов.

При этом, по его словам, именно мораторий на проверки спровоцировал в Украине рост количества недобросовестных предпринимателей.

Специалисты отмечают, что из-за отсутствия контроля страдает не только потребитель, но и добросовестный производитель, продукцию которого фальсифицирует. Таким образом именные бренды дискредитируют их подпольные двойники, чем наносят не только экономические, но и имиджевые убытки легальному и честному бизнесу.

Редакция УНН спросила у производителей продуктов питания, готовы ли они к отмене моратория на проверки и как всплеск фальсификаций на рынке продуктов отражается на их деятельности.

“За” возобновление проверок высказалась и “мясники”, и “молочники”.

“В случае получения обращения государственных органов исполнительной власти относительно отмены моратория на проверки бизнеса Союз готов рассмотреть и поддержать эту инициативу”, - сообщили в Союзе молочных предприятий Украины.

“Информации о количестве фальсификата мясной продукции на рынке у нас нет. Инициативу про отмену моратория на проверки бизнеса - поддерживаем”, - в свою очередь заявили в Ассоциации “Укрмясо”.

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В Ассоциации производителей детского питания “Укрконсервмолоко” заверили, что фальсификата своей продукции не встречали, однако на вопрос о том, готовы ли к отмене моратория на проверки - не ответили.

“В Украине не зафиксированы случае фальсификации продуктов детского питания, которые производят предприятия нашей Ассоциации”, - сообщили в организации на запрос УНН.

В “Укрмолпроме” рассказали, что все члены их Ассоциации внедряют на своих производствах принципы контроля качества ХАССП, а данных о фальсификации своей продукции не имеют. При этом, “молочники” все равно отметили, что не против контроля и он должен соответствовать европейскому уровню.

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“Что касается нелегальных производителей, их количества, процента некачественной продукции на рынке и размера убытков - это компетенция государственных контролирующих органов… (В целом же - ред.) молочная отрасль, как и вся страна, определила европейский путь развития, поэтому и контроль за продукцией должен отвечать европейскому уровню”, - сообщили в “Укрмолпроме”.

На вопрос УНН о целесообразности отмены моратория на проверки бизнеса ответили также пекари.

Во Всеукраинской Ассоциации пекарей не смогли назвать процент фальсификации их продукции, однако указали на то, что не единожды запрашивали “объективную статистику по рынку хлеба” у контролирующих органов. И как оказалось, ее не существует. Что же касается моратория на проверки бизнеса, то в Ассоциации пекарей сообщили, что пока этот вопрос не обсуждали.

Стоит отметить, что за сохранение моратория не высказалась ни одна из опрошенных УНН профильных ассоциаций производителей.

Таким образом, складывается стойкое впечатление, что легальный отечественный бизнес не против возобновления проверок, и кажется, уже сам понимает необходимость такого шага, хотя и смотрит на подобную перспективу с некой опаской. Причина, как поясняют сами участники рынка, - возможный побочный эффект в виде усиления все той же коррупционной составляющей…

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