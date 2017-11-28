Мораторій на перевірки: виробники продуктів сказали своє слово

Однак, за майже 3 роки, експерти констатують значне погіршення ситуації на споживчому ринку країни: впала якість продуктів харчування, зросла кількість фальсифікату на полицях супермаркетів, стали частішими випадки масових отруєнь, як серед дорослих, так і дітей. При цьому, знайти відповідального за те, що відбувається, вкрай складно: споживач вимагає перевірок і покарання для несумлінного виробника, а Держпродспоживслужба, уповноважена на перевірки операторів ринку, розводить руками, мовляв, "позапланово перевірити не можемо - мораторій...".

За словами нардепа С.Тригубенка, початкова мета введення мораторію на перевірки бізнесу так і не була виправдана.

"Ботулізм, сальмонельоз, просто прострочена продукція сьогодні безперешкодно продається споживачам під виглядом якісних товарів у кожному другому магазині - все це реалії, які стали можливими через відсутність контролю.

Вважаю, що мораторій на перевірки бізнесу, який був покликаний припинити побори контролерів з підприємців, у результаті не просто не вирішив проблеми корупції, але і спровокував набагато гірші наслідки для суспільства, ніж до введення", - заявив політик.

З ним згодні й представники організацій із захисту прав споживачів.

"Питання стоїть в тому, що вони (Держпродспоживслужба внаслідок реформи, - ред.) корупційну складову ніде не діли. Провели реорганізацію, санепідемстанцію скоротили, але зарплати їм не підвищили. Навіть якщо інспектори й виходять на перевірки, то просто йде збір грошей. Така інформація до мене надходить з дитячих садочків", - розповів виконавчий директор "Союзу споживачів України" Максим Несмеянов.

При цьому, за його словами, саме мораторій на перевірки спровокував в Україні зростання кількості недобросовісних підприємців.

Фахівці відзначають, що через відсутність контролю страждає не лише споживач, але і добросовісний виробник, продукцію якого фальсифікує. Таким чином іменні бренди дискредитують їх підпільні двійники, чим завдають не лише економічні, а й іміджеві збитки легальному і чесному бізнесу.

Редакція УНН запитала у виробників продуктів харчування, чи готові вони до скасування мораторію на перевірки і як сплеск фальсифікацій на ринку продуктів відбивається на їх діяльності.

"За" відновлення перевірок висловилася і "м'ясники", і "молочники".

"У разі отримання звернення державних органів виконавчої влади щодо скасування мораторію на перевірки бізнесу Союз готовий розглянути і підтримати цю ініціативу", - повідомили в Союзі молочних підприємств України.

"Інформації про кількість фальсифікату м'ясної продукції на ринку у нас немає. Ініціативу про скасування мораторію на перевірки бізнесу - підтримуємо", - у свою чергу заявили в Асоціації "Укрм'ясо".

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В Асоціації виробників дитячого харчування "Укрконсервмолоко" запевнили, що фальсифікату своєї продукції не зустрічали, проте на питання про те, чи готові до скасування мораторію на перевірки - не відповіли.

"В Україні не зафіксовано випадку фальсифікації продуктів дитячого харчування, які виробляють підприємства нашої Асоціації", - повідомили в організації на запит УНН.

В "Укрмолпромі" розповіли, що всі члени їх Асоціації впроваджують на своїх виробництвах принципи контролю якості ХАССП, а даних про фальсифікації своєї продукції не мають. При цьому, "молочники" все одно відзначили, що не проти контролю і він повинен відповідати європейському рівню.

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"Що стосується нелегальних виробників, їх кількості, відсотки неякісної продукції на ринку і розміру збитків - це компетенція державних контролюючих органів... (У цілому ж - ред.) молочна галузь, як і вся країна, визначила європейський шлях розвитку, тому і контроль за продукцією повинен відповідати європейському рівню", - повідомили в "Укрмолпромі".

На запитання УНН про доцільність скасування мораторію на перевірки бізнесу відповіли також пекарі.

У Всеукраїнській асоціації пекарів не змогли назвати відсоток фальсифікації їх продукції, проте вказали на те, що неодноразово запитували "об'єктивну статистику щодо ринку хліба" у контролюючих органів. І як виявилося, її не існує. Що ж стосується мораторію на перевірки бізнесу, то в Асоціації пекарів повідомили, що поки це питання не обговорювали.

Варто відзначити, що за збереження мораторію не висловилася жодна з опитаних УНН профільних асоціацій виробників.

Таким чином, виникає стійке враження, що легальний вітчизняний бізнес не проти відновлення перевірок, і здається, вже сам розуміє необхідність такого кроку, хоча і дивиться на подібну перспективу з деяким побоюванням. Причина, як пояснюють самі учасники ринку, - можливий побічний ефект у вигляді посилення все тієї ж корупційної складової...