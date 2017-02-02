Монтажники не смогут попасть на место разрыва ЛЭП в Авдеевке - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Бригада электромонтажников не смогла выйти на место разрыва ЛЭП в Авдеевке из-за отсутствия письменных гарантий безопасности от российской стороны в ОЦКК. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.
"К сожалению, бригада наших электромонтажников не смогла и сегодня выйти на место разрыва ЛЭП потому что российская сторона в ОЦКК так и не предоставила письменных гарантий прекращения огня. Так монтажники уже и не смогут попасть туда ", - написал П.Жебривский.
По его словам, он пообщался по телефону с Президентом Украины и доложил ему о текущей ситуации, а также о промедлении российского агрессора с гарантиями прекращения огня в районе Авдеевки.
"Сейчас в Авдеевке относительная тишина. Хлопают по окрестностям и по позициям наших военных ", - добавил П.Жебривский.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение . В городе проблемы с теплоснабжением, водоснабжением.
В Авдеевку отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева , полевые кухни . В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС , США , Великобританию, Канаду , СЕ . Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке , где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе . Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.