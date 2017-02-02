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Монтажники не зможуть потрапити на місце пориву ЛЕП в Авдіївці – П.Жебрівський

Київ • УНН

 • 7568 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Бригада електромонтажників не змогла вийти на місце пориву ЛЕП в Авдіївці через відсутність письмових гарантій безпеки від російської сторони у СЦКК. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.

Монтажники не зможуть потрапити на місце пориву ЛЕП в Авдіївці – П.Жебрівський

“На жаль, бригада наших електромонтажників не змогла і сьогодні вийти на місце пориву ЛЕП бо російська сторона в СЦКК так і не надала письмових гарантій припинення вогню. То ж монтажники вже і не зможуть потрапити туди”, — написав П.Жебрівський.

За його словами, він поспілкувався телефоном з Президентом України і доповів йому про поточну ситуацію, а також про зволікання російського агресора із гарантіями припинення вогню в районі Авдіївки.

“Зараз в Авдіївці відносна тиша. Бахкають по околицях і по позиціях наших військових”, — додав П.Жебрівський.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. У місті проблеми з теплопостачанням, водопостачанням.

До Авдіївки відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.

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