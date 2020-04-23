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Монопольным контролером за урожаем фермеров станет шестимесячная частная компания

Монопольным контролером за урожаем фермеров станет шестимесячная частная компания

Киев  •  УНН

 • 37515 просмотра

"Кулуарные" переговоры между правительством и частной компанией продолжаются минимум с февраля и сейчас уже есть финальный проект

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Монопольный контроль за урожаем фермеров будет осуществлять частная компания "Менора-Агро", если договор с ней все же подпишет правительство. Стоить это будет фермерам 100 млн долларов в год.

О намерениях правительства уполномочить частную компанию контролировать урожай государства проинформировало издание "AgroPolit", опубликовав соответствующий проект договора. УНН проанализировал его и нашел ряд сомнительных данных, не убеждающих в прозрачности правительственных действий.

Идея правительства вывести фермеров из тени - несомненно уместна и похвальна. Однако этот процесс не должен породить очередную коррупционную схему обогащения избранных.

"По следам Лавриновича"

В договоре указано, что "Менора-Агро" является разработчиком программного обеспечения, которое правительство хочет взять во временное пользование и при этом дать этой компании эксклюзивное право обслуживать систему отчетности урожая. Стоить это будет 1 доллар за тонну урожая. Журналисты уже подсчитали, что за год частная компания будет получать около 100 млн долларов роялти.

При этом в проекте договора не сказано, что будет с этой системой в случае расторжения договора в одностороннем порядке со стороны владельца ПО - компании "Менора-Агро", ведь такие прецеденты Украина уже знает. В 2013 году были заблокированы государственные реестры Минюста, разработкой которых так же занимались сторонние частные компании и имели соответственно все права на программное обеспечение, предоставляя правительству их в аренду за огромные роялти. То есть, схема не новая.

В данном случае пункт договора "обязательства сторон" содержит только две строки:

И правительство, как указано, в частности берет на себя обязательства "протолкнуть" монополиста "Менора-Агро" через АМКУ.

"Шестимесячный монополист"

Сама компания "Менора-Агро" доверия не вызывает, учитывая следующее:

  • компания зарегистрирована всего 6 месяцев назад;
  • компания не занимается разработкой программного обеспечения. Основной вид деятельности компании - торговля с/х продукцией.

Да и это не весь перечень вопросов без ответов. В договоре указано, что урожай фермеры смогут собирать только в том случае, если на их технике будет установлено специальное оборудование. Кто будет поставлять такое оборудование и сколько оно будет стоить фермеру - тоже неизвестно. И одновременно за нарушение этого правила фермерам грозит запрет на занятие всей сельскохозяйственной деятельностью.

Устанавливать такое оборудование и контролировать его, согласно договору, должна Госпродпотребслужба. Справится ли она физически с этой нагрузкой?

Эти и другие вопросы УНН адресовал Кабмину и Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в частности поинтересовался таким:

  • почему государство перекладывает свои функции на частные компании, предоставляя им возможность обогащаться на сотни миллионов долларов ежегодно?
  • почему не проведен открытый конкурс и не избрана лучшая компания - разработчик ПО?
  • проведены ли экономические расчеты проекта, в частности, выдержат ли фермеры такую финансовую нагрузку в период "послекарантинного" кризиса, который может длиться не один год?
  • проведена ли экспертиза самого ПО на предмет его технических и стоимостных показателей? Откуда вообще взялась цифра 1 доллар/тонну урожая?
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