Мониторинг: ценники на стелах украинских АЗС уже четвертые сутки - без изменений

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 22 ноября, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 29,35 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.

Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 28,35 грн. А-95 + на указанных АЗК стоит в среднем 30,55, а ДТ - в среднем 26,85 грн за литр.

В то же время, средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 26,98 грн за литр, А-95 - 27,91 грн за литр, А-95 + - 29 38 грн за литр. Средняя стоимость ДТ достигает 27,18 грн за литр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 25,62 грн за литр, А-95 - 26,10, А-95 + - 26,61 грн за литр и ДТ - 23,97 грн за литр.

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Цены на сжиженный газ:

На таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 12,98 грн за литр;

на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 12,64 грн на литр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 12,13 грн на литр.

Напомним, по данным экспертов рынка, АЗС заинтересованы в снижении цены на топливо не менее водителей.

 

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