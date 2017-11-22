Моніторинг: цінники на стелах українських АЗС вже четверту добу - без змін
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК, станом на 22 листопада, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 29,35 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.
Так, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 28,35 грн. А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 30,55, а ДП — в середньому 26,85 грн за літр.
У той же час, середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP та KLO становить 26,98 грн за літр, А-95 — 27,91 грн за літр, А-95+ — 29,38 грн за літр. Середня вартість ДП сягає 27,18 грн за літр.
На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal, середня вартість пального марки А-92 становить 25,62 грн за літр, А-95 — 26,10, А-95+ — 26,61 грн за літр та ДП — 23,97 грн за літр.
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Ціни на скраплений газ:
На таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar, середня вартість автомобільного газу становить 12,98 грн за літр;
на АЗС Амік, TNK-BP та KLO — 12,64 грн на літр;
на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 12,13 грн на літр.
Нагадаємо, за даними експертів ринку, АЗС зацікавлені в зниженні ціни на паливо не менше за водіїв.